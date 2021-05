’Optimistische’ Hamer ontvangt recordaantal fractievoorzitters

Het is na de verkiezingen al de vierde keer dat de fractieleiders voor een dergelijk gesprek komen opdraven. Eerder was dat ook al zo bij de verkenners Jorritsma en Ollongren en twee keer bij informateur Tjeenk Willink. Toch zei Hamer vrijdag er wel vertrouwen in te hebben dat zij het proces in gang weet te krijgen.

Maandag krijgt Hamer de voorzitters van de negen kleinste fracties op bezoek. Simons van BIJ1 mocht het spits afbijten. Simons zei voordat ze het gesprek aanging dat ze onder meer de groeiende kloof in de samenleving, het vertrouwen in de overheid en vermogensongelijkheid aan de orde wil stellen in het onderhoud met de informateur.

Extra fractie

De kersverse informateur Hamer krijgt te maken met nog een extra fractie, sinds de afsplitsing van Van Haga bij Forum voor Democratie. Ze zal dus achttien gesprekken voeren met een recordaantal fractievoorzitters.

Soms is het volgens Hamer nodig ’dat iets even ontploft’. Daarmee doelt ze op recente conflicten in politiek Den Haag. „Maar na twee maanden ontploffing is het tijd om met de inhoud aan de slag te gaan, want we zitten in een crisis.” Vrijdag zei ze in een persconferentie haast te willen maken. „Er zijn allerlei redenen om op 6 juni klaar te zijn, maar het gaat uiteindelijk om de kwaliteit en niet om de datum. We gaan met optimisme aan de slag, het is een heel spannende uitdaging.”

Deadline

Die behoefte aan snelheid wordt aan het Binnenhof ook steeds meer gevoeld. Dat blijkt alleen al uit de timing van de opdracht aan Hamer. De oud-fractieleider van de PvdA moet haar klus over drie weken (6 juni) al geklaard hebben, en dan moet ook duidelijk zijn welke partijen samen verder gaan onderhandelen.

Want het wordt tijd om te bepalen wie het met wie gaat doen, is het Haagse sentiment na twee maanden formatiechaos. Die periode heeft al wel een selectie opgeleverd van partijen die nog trek lijken te hebben in deelname aan een vierde kabinet onder VVD-leider Mark Rutte. VVD en D66 hebben elkaar weer gevonden en kijken vooral naar CDA, PvdA en GL.

Bij de PvdA gaan er steeds meer geluiden op om regeringsverantwoordelijkheid te nemen. Dat vertelt politiek commentator Wouter de Winther in de nieuwste aflevering van de podcast Afhameren: