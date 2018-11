’Buddy tegen geweld komt altijd te laat...’

Daders van huiselijk geweld moeten een buddy krijgen die hen helpt tijdens hun hulptraject. „Zoals we voor slachtoffers de drempel proberen te verlagen om hulp te zoeken, moeten we dat ook in het geval van daders doen”, vindt de Haagse burgemeester Pauline Krikke.

Zo zoetjes aan is de helft van Nederland coach en de andere helft buddy. Daders van huiselijk geweld plegen hun daden thuis. Een buddy is daar geen 24 uur per dag. Die komt opdagen als het wederom gebeurd is. Te laat dus.

P. Cammaart