Vorming regering Zweden nog muurvast

De eurosceptische anti-immigratiepartij Zweden Democraten zou een van de groepen aan een meerderheid kunnen helpen, maar niemand wil samenwerken met die partij. Jimmie Akesson leidt die partij. Ⓒ AFP

STOCKHOLM - In Zweden is ruim twee maanden na de verkiezingen nog altijd geen zicht op een nieuwe regering. Een poging een brede coalitie met links en rechts van de grond te krijgen, is nu ook mislukt. Daardoor groeit de kans dat de Zweden weer naar de stembus moeten.