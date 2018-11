Zilveren sigarettendoos van Joodse handwerker gevonden

Het zilveren sigarettendoosje werd in de Tweede Wereldoorlog door de Joodse handwerksman Chaim Klieger gebruikt om een gevangenisbewaker van het beruchte getto in Lodz mee om te kopen, meldt The Times of Israel. Klieger, die het stuk zelf maakte, wist er een vriend mee vrij te krijgen.

Ruïnes

Een Poolse man vond het zilverstuk meer dan tien jaar geleden in de ruïnes van het getto. Sinds kort is het in handen van een Holocaustinstituut dat het exemplaar in Israël tentoon zal laten stellen. In de oorlog moet het een zeer schaars en daardoor waardevol item zijn geweest, aldus het instituut.

Op het doosje staat onder meer de naam van de bewaker die werd omgekocht, Salomon Hercberg, en het opschrift ’Lodz’.

Klieger zelf overleefde de oorlog en vertrok naar Brazilië.