Wolven doen het steeds beter in Duitsland

De wolven komen vooral steeds vaker voor in de deelstaten die aan Polen grenzen in het noordoosten van het land. Behalve het aantal roedels, waren er ook meer wolvenparen: 30 tegen 21 in de vorige telling. Verder werden nog drie alleenlevende dieren gesignaleerd.

Het goede gedijen van de wolven heeft ook een keerzijde. Dit jaar kwamen alleen in de deelstaat Brandenburg al zeventien dieren om door verkeer. Drie andere dieren werden illegaal doodgeschoten. In Brandenburg leven 37 roedels.