Steun Syrische strijdgroepen blijft probleem voor Blok

Uit nieuwe documenten, opgevraagd door Trouw en Nieuwsuur, blijkt dat wel degelijk bekend was dat de goederen, zoals terreinwagens en verbanddozen, gebruikt zouden worden in de strijd. Zei de VVD-bewindsman tijdens het debat van oktober nog dat hij ’niet kon uitsluiten’ dat het materieel in de strijd was ingezet, nu gaat hij een stap verder.

„Het was al duidelijk toen mijn voorganger (Bert Koenders, red.) de plannen voorlegde dat het om strijdende groepen ging. Ik heb herhaaldelijk aangegeven dat het niet onaannemelijk is dat de middelen toch zijn ingezet in de strijd.” Volgens Blok is er niks nieuws onder de zon. „Het type groepen die steun zouden ontvangen zouden ook geen verrassing moeten zijn.”

Staatsgeheimen

Dat tussen de documenten die door Buitenlandse Zaken zijn vrijgegeven ook kortstondig staatsgeheimen openbaar zichtbaar waren, is volgens Blok niet meer dan een fout. „Het gaat om 1850 pagina’s die mijn trouwe ambtenaren palletsgewijs naar buiten gebracht hebben. Het had niet moeten gebeuren.” De stukken werden later van internet gehaald om te worden aangepast.

Het gaat om namen van rebellengroepen die steun ontvingen. Het ministerie heeft de namen van de 22 begunstigde rebellengroepen nooit openbaar willen maken en ze op zeker moment zelf tot staatsgeheim verklaard. De strijders zouden namelijk gevaar lopen als hun namen bekend zouden worden. In de vrijgegeven documenten waren kortstondig afkortingen zichtbaar van twee van de strijdende partijen die ’niet-lethale’ steun ontvingen. Ook de naam van een bedrijf dat het steunprogramma uitvoerde stond zichtbaar met logo in de tekst. Ambtenaren hadden verzuimd de namen ’weg te lakken’, een activiteit die handmatig gebeurt. Van de mogelijkheid dat dit misschien expres is gebeurd, wil Blok niks weten. „Ik geloof niet in complottheorieën.”

’Had strakker gekund’

Twee maanden geleden onthulden Trouw en Nieuwsuur dat de Nederlandse hulp ook terecht was gekomen bij jihadistische groepen die niet alleen mensenrechten schenden, maar die ook betrokken waren bij de Turkse belegering van het Koerdische Afrin. Aan de hulp is tussen 2015 en begin dit jaar 27,5 miljoen euro besteed. Blok bekende bij het debat in oktober dat het toezicht ’strakker’ had gekund.

Wantrouwen

De Tweede Kamer zal nu opnieuw schriftelijke vragen stellen aan de minister. Er komt ook weer een Kamerdebat Kamer over de aanvullende feiten die bekend zijn geworden. FvD-leider Thierry Baudet heeft alvast aangekondigd dat hij tijdens dat debat een motie van wantrouwen zal indienen tegen Blok. PVV-leider Wilders wil Blok ook wel wegsturen, al houdt hij nog een slag om de arm. „Al dit waar is - militaire steun van Nederland aan terreurclubs die zich schuldig maakten aan verkrachtingen, martelingen em standrechtelijke executies, dan moet minister Blok aftreden.”