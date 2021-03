’Schubdier, nerts of kat bracht coronavirus over naar de mens’

Een pangolin wordt gezien als de mogelijke missing link in de overdracht van het SARS-COv2-virus van vleermuis naar mens. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

AMSTERDAM - Virologen van onder meer de WHO zijn naarstig op zoek naar de ’missing link’, die licht kan werpen op de manier waarop het coronavirus van de vleermuis bij de mens terecht is gekomen. De ’missing link’-theorie bestaat al veel langer, maar kreeg vandaag extra aandacht toen het Franse persbureau AFP naar verluidt de hand wist te leggen op het definitieve WHO-rapport over de toedracht in Wuhan ruim een jaar geleden.