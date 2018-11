Boete voor bedreigen van anti-Pietactivist

De man verstuurde zijn berichten in juli 2014, toen Gario geregeld het nieuws haalde. Gario’s actie leverde een storm van kritiek op.

Het Openbaar Ministerie ondervond hinder in het onderzoek omdat Gario geen wachtwoorden of computers wilde afstaan, waarmee verzenders van berichten hadden kunnen worden opgespoord. Aan de hand van screenshots konden vijf verdachten worden achterhaald. De zaak tegen één van hen is geseponeerd, drie anderen kregen eerder al een boete van tweehonderd euro opgelegd.

De Alkmaarder heeft tijdens de inhoudelijke behandeling van zijn zaak spijt betuigd.