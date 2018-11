’Minister moet meer doen voor Van den Heuvel’

PvdA-Kamerlid Kuiken vindt dat minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) meer moet doen om de misdaadjournalist zijn werk te laten doen. Van den Heuvel verzorgt zijn bijdragen voorlopig via een verbinding met de studio van De Telegraaf. Hij wordt al sinds december beveiligd door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB). Naar de uitzending van RTL-Boulevard aan het Amsterdamse Leidseplein gaan zou te gevaarlijk zijn.

,,Nu wijken we voor criminelen, waar eindigt dit?’’, vroeg Kuiken vandaag tijdens het debat over de Justitie-begroting. Zij ziet het als taak van de minister om er alles aan te doen om Van den Heuvel wél veilig naar de studio te krijgen. Kuiken kreeg bijval van CDA-Kamerlid Van Dam. ,,Nu buigen we, geef ons ongenoegen door aan de lokale autoriteiten in Amsterdam die de afweging maken.’’ De minister zei toe dat te doen.

Grapperhaus antwoordde dat het in dit geval niet mogelijk is om de misdaadjournalist naar de studio te krijgen. ,,Dit is een opnamelocatie die veiligheidsrisico’s in zich borgt. Er zijn op het Leidseplein risico’s die niet dicht te schroeien zijn.’’

De bewindsman zei dat er naar een oplossing wordt gezocht. ,,Ondertussen kijken we naar andere mogelijkheden, hoe akelig ik het ook vind dat hij nu niet naar deze plek kan.’’