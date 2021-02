Bijzondere ontdekking: hennepkwekerij aangetroffen in ondergrondse ruimte in bos

Agenten troffen in het bos een houten luik aan dat toegang verschafte tot de ondergrondse ruimte. In de ruimte stonden ongeveer 100 planten in een zeer professioneel uitziende kwekerij. Vanaf de weg was er niets van de kwekerij te zien, maar een zogenaamd ’olifantenpaadje’ wees eenvoudig de weg naar de wietplantage onder de grond.

De politie doet sporenonderzoek en Enexis is ter plaatse om te kijken hoe de stroom is afgetapt. Er is (nog) niemand aangehouden. De planten en de materialen van de kwekerij worden vernietigd.

Ⓒ Nederweert24

Ⓒ Nederweert24