Cel voor verduisteren één miljoen euro aan zorggeld

De veelal Turkse cliënten kregen in werkelijkheid veel minder zorg dan waar zij recht op hadden. Zo kreeg één patiënt slechts 2 uur zorg per week, waar dit dagelijks nodig was. De familie had tevens de beschikking over bankpassen, pincodes en wachtwoorden van internetbankieren van de mensen die zij moesten verzorgen.

Dure auto’s en horloges

Met valse facturen van niet bestaande bedrijven werd de fraude verborgen voor de buitenwereld. In werkelijkheid pinde de zoon grote bedragen die hij dan in eigen zak stak. De man kocht daarvan dure auto’s en horloges.

De recherche van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid deed onder leiding van het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek naar de zorgfraude.