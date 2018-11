Brede steun in Kamer voor verlenging missie in Irak

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Een brede meerderheid van de Tweede Kamer steunt de verlenging met een jaar van de missie tegen terreurgroep IS in Irak. Alleen SP, PVV en DENK verklaarden tegen te zijn. Wel zijn er zorgen in de Kamer over mensenrechtenschendingen gepleegd door Iraakse troepen. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zei dat tijdens de opleiding aandacht is voor dit onderwerp.