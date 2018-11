Steeds meer lege schoenen tijdens Sinterklaas

Kinderhulp zag in drie jaar tijd een stijging van ruim 50 procent in het aantal aanmeldingen. In 2017 honoreerde de organisatie meer dan 77.000 aanvragen tegen 50.000 in 2014. Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Voor veel gezinnen, ook zij die net boven de armoedegrens zitten, is het naderende sinterklaasfeest een extra bron van zorg.

Nederland telt meerdere organisaties die zich hardmaken om deze kinderen alsnog met een cadeau te verrassen. Maar ook daar zijn de budgetten vaak niet toereikend om aan alle aanvragen te voldoen. „Dit jaar zijn er meer dan 100.000 aanmeldingen binnengekomen”, reageert Irene Boersma van Kinderhulp.

Tegoedbonnen

De instantie organiseert sinds 2000 de Actie Pepernoot, waarbij tegoedbonnen van twintig euro worden uitgegeven om cadeaus te kunnen kopen. „Sommige instanties verdelen dit bedrag al over meerdere kinderen om aan de vraag te kunnen voldoen”, weet Boersma.

Ook de Stichting Sintvoorieder1 merkt dat er ieder jaar vaker een beroep op de organisatie wordt gedaan. „Wij richten ons ook op verborgen armoede en de vergeten groep van 12-18 jaar legt voorzitter Esther Blom uit. Cijfers heeft ze niet, maar Blom erkent dat de armoede groeit. „Er is veel schaamte en mensen die net boven de armoedegrens zitten en dus overal buiten vallen.”

Kinderarmoede

Stichting Sinterklaas Bestaat, die speciale sinterklaasfeesten organiseert voor ouders met minder financiële armslag, ziet een toename, maar kan aantallen moeilijk inschatten. „We zien steeds meer kinderen, ook omdat onze naamsbekendheid groeit en mensen ons steeds beter weten te vinden. Het aantal gezinnen dat het moeilijk heeft, neemt echter nog steeds toe.”