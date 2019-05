Foto’s: rondleiding door miljoenenpand Ans Markus

„Ik bouw je het mooiste atelier dat bestaat”, beloofde Wybe Tuinman zijn lief, kunstenares Ans Markus. Ziet u, wonen kan ronduit romantisch zijn. Het was dan ook het laatste zetje dat Ans nodig had om het Brabantse achter zich te laten en bij Wybe in te trekken. Inmiddels dertig jaar geleden, in een goed geheim gebleven stukje binnenstad van Amsterdam.

Op het Prinseneiland (ver)bouwde Wybe zijn twee pakhuizen voor zijn grote liefde. En dat atelier? Dat wint het inderdaad van alle andere. Met dat glazen dak, die oude details van het eeuwenoude pakhuis en al die ruimte is het sindsdien de ideale plek voor Ans’ schilderkunst en beeldhouwwerk.

De voormalige pakhuizen op het Prinseneiland. Ⓒ BOUWMAN, RENE

Dat atelier was zelfs zo’n succes dat de woonverdieping die Wybe eronder had gebouwd, met keuken en al werd opgedoekt. Ans: „We zaten altijd hier. Ook met vrienden. Dus hebben we hier nog een keuken gebouwd.” Ook het bankstel ging naar boven.

Tja, daar stopt de vioolmuziek. Want die bank, een leren exemplaar van De Sede, is óók een grote liefde van Wybe en niet zozeer van Ans. Wybe zag hem dertig jaar geleden op een kunstbeurs staan en was onmiddellijk verkocht. Aangezien alle waar naar z’n geld is, slijten deze Zwitsers designbanken niet erg. „Dat klopt”, verzucht Ans. Dan lacht zij: „Er zijn twee dingen in huis die ik anders zou willen: een nieuwe bank en wat mooie sfeerverlichting. Maar dat win ik nog altijd niet.”

De rode leren bank van Wybe Tuinman blijft een discussiepunt. Ⓒ BOUWMAN, RENE

Over de hele atelier/woonverdieping bracht Wybe destijds namelijk tl-verlichting met daglichtlampen aan. Precies wat nodig is voor vakkundig kunstschilderwerk. Zodat je te allen tijde de juiste kleuren kunt zien. Ans: „Daar heeft hij natuurlijk compleet gelijk in. En het valt ook wel mee, hoor; ik doe er ’s avonds na het werk maar twee aan en dan is het hier toch gezellig verlicht.”

Hun plekje op het Prinseneiland vervolmaakte zich toen de timmerwerkplaats ertegenover te koop kwam te staan. Ans leegde haar spaarpot en heeft er sindsdien haar eigen expositieruimte waar ze workshops aan grote en kleine groepen geeft. Directies, raden van bestuur of vriendengroepen. Wybe: „Ze komen per boot bij op de aanlegsteiger aan en gaan dan met Ans aan het werk.”

De keuken werd uiteindelijk gebouwd in het atelier toen het ook een woonverdieping werd. Ⓒ BOUWMAN, RENE

In de keukenramen staan oude Chinese poppen, ter inspiratie. Ⓒ BOUWMAN, RENE

Maar hier houdt de kunstenares ook, te midden van haar werken, twee keer per jaar een open dag. Zo ook op zondag 2 december. Van 12.00 tot 15.00 uur ontvangen Wybe en Ans u voor een rondleiding op het Prinseneiland 14d. Tip: begin niet over die bank. Maar vraag gerust hoe je je grote liefde overhaalt om bij je te komen wonen.

Behalve schilderijen maakt de kunstenares beelden. Links de favoriete fotowand. Ⓒ BOUWMAN, RENE

Ans Markus: „De fotowand in het midden van mijn atelier is me erg dierbaar. Er hangen foto’s van een shoot die ik samen met mijn dochter Sigrid deed. Zij werkte toen in Caïro waardoor we elkaar niet vaak zagen. Als ze even over was, haalden we daar alles uit. Zoals met deze fotoserie. Maar er staan ook foto’s van andere familieleden: mijn overleden broer, mijn vader en mijn moeder die 101 werd.”

Bewoners

Ans Markus en Wybe Tuinman

Huisdieren

Kat Poesepoes

Oppervlakte

ca. 1000 m2

Bouwjaar

1629

Kamers

7

Wonen er sinds

1988

Beste woonkoop

„De oude postsorteerkast die ik twintig jaar geleden kocht.”

Analyse van Berber

Waar voldoet het ideale atelier aan? Het belangrijkste is daglicht. Dat heeft iedere kunstschilder in overvloed nodig. Het beste licht komt uit het noorden. Als het op die manier door de ramen naar binnen valt, is dat het zuiverste daglicht zonder al te warme tonen van de zon. Maar een grote hoeveelheid licht van boven, zoals bij Ans Markus, werkt ook erg goed.

Verder is het fijn als er een spoelbak in de buurt is. Let verder op wat er op de vloer ligt. Kies, als het even kan, voor een vloer die gemakkelijk schoon valt te maken en waarvan je een (verf)spetter kunt afvegen. Denk tot slot aan de ventilatie. Vooral als je ook met oplosmiddelen werkt, is dat belangrijk. Nog een tip van Ans: let op de toegang. Die moet groot genoeg zijn om je werk doorheen te kunnen vervoeren. Of je past je werk natuurlijk aan de omvang van je deur aan...