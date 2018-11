Celstraf voor 79-jarige stalker en brandstichter massagesalon

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

DEN BOSCH - Een 79-jarige man uit Boxtel moet drie jaar de cel in omdat hij een massagesalon in brand heeft gestoken en naaktfoto’s van een medewerkster daar heeft verspreid. De man was verliefd op de vrouw en wilde met zijn acties bewerkstelligen dat ze met haar werk in de salon zou stoppen.