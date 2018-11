Rechter bevestigt: mens is bestuurder in Tesla

Trendwatcher Vincent Everts in zijn Tesla. Ⓒ Hollandse Hoogte / Jan de Groen

UTRECHT - Niet de automatische zelfbesturing maar de mens op de bestuurdersstoel is verantwoordelijk voor het rijden van een Tesla. En die mens mag daarom geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het rijden, oordeelde de rechtbank in Utrecht in een kort geding.