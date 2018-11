Rutte: nieuw akkoord over brexit goed nieuws

Het is de bedoeling dat Rutte en de andere Europese leiders zondag op een speciale top in Brussel een klap geven op de tekst. Eerst moet het concept nog „politiek gewogen” worden, aldus de premier.

Rutte erkent dat de tot dusver gemaakte afspraken een aantal voor Nederland belangrijke punten nog niet hebben opgelost. „Er moet nog heel veel gebeuren”, aldus de minister-president. „Uiteindelijk gaat het om Nederlandse banen en Nederlandse belangen. Die gaan we natuurlijk goed in de gaten houden.”

Visserij

Rutte zoekt bijvoorbeeld nog naar de ,,best mogelijke deal” met de Britten over visserij: ,,Een belangrijk punt.” Nederlandse vissers en collega's uit andere EU-landen dreigen hun toegang tot de Britse visgronden te verliezen. Een verontruste Tweede Kamer riep de premier op dat te voorkomen en voor meer zekerheid voor de vissers te zorgen. „Daar gaan we keihard voor knokken”, beloofde Rutte. Volgens hem staat Nederland daarin niet alleen.