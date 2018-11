Paniek om bultrug Billy

Het bleek uiteindelijk niet om Billy/Jojo te gaan, maar om bultrug Johanna/Johannes. Ironisch genoeg het dier dat in 2012 aanspoelde op Texel en er voor zorgde dat het ’walvisprotocol’ werd bedacht.

In dat ’walvisprotocol’ staat nauwkeurig beschreven wie welke taak heeft wanneer er een grote levende walvisachtige aanspoelt op de Nederlandse stranden. Gemeenten, Kustwacht, ministeries en politie: iedereen weet, dankzij het protocol, wat er moet gebeuren als een walvis strandt.

Het ’walvisprotocol’ van het ministerie

Allerijl annuleren

Vanwege de grap is het protocol in werking getreden, en dat moet nu weer in allerijl worden geannuleerd, vertelt Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn, dat het dier nauwlettend in de gaten houdt. „Dit is een jongen die wel vaker dit soort flauwe grappen maakt”, zegt ze geërgerd. „Ik moet nu heel veel telefoontjes gaan plegen om het walvisprotocol weer te annuleren.” Ze benadrukt dat Billy/Jojo ’níét is aangespoeld’. „Het gaat hartstikke goed met het dier. Hij eet goed, is actief en is ver genoeg uit de kust om niet in moeilijkheden te komen.”

Bultruggen kunnen prima overleven in de Noordzee en komen er de laatste paar jaren steeds vaker voor. De laatste waarneming van Billy was afgelopen zondag, en het is heel goed mogelijk dat hij inmiddels alweer honderden kilometers verderop zit. Maar wie weet laat hij ook vandaag of morgen weer zijn gezicht zien.