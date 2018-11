Satanisten staken rechtszaak tegen Netflix

Een beeld van geitgod Baphomet in de Verenigde Staten, Arkansas. Ⓒ AP

SALEM - Een satanistische organisatie die Netflix voor de rechter had gesleept, zegt een „minnelijke schikking” te hebben getroffen. De Satanic Temple had 50 miljoen dollar (bijna 44 miljoen euro) geëist omdat hun beeld van geitgod Baphomet zonder toestemming zou zijn gebruikt in een serie over een tienerheks, bericht CNN.