Vier banen brede snelwegbrug stort in na inferno tankwagen met brandstof

Een zegsman van de brandweer spreekt van een ’intens zware brand’. Door de brandende tankwagen liepen de temperaturen onder de brug gigantisch op, met uiteindelijk de instorting als gevolg.

Lees hieronder verder

Foto's en video's op sociale media tonen enorme rookpluimen die uit de snelweg komen. In de commentaren vragen veel gebruikers zich af of het onderhoud van de brug in orde was. Niemand raakte gewond bij het incident.

Tekst gaat verder onder de video

Op beelden is ook te zien dat er kort voor de instorting nog auto’s over het brugdeel rijden. Het nablussen zou nog lang gaan duren. Het verkeer zal de komende tijd in de ochtendspits veel hinder ondervinden.

Meer beelden hieronder