Mubarak verliest zaak over EU-bezittingen

Demonstranten in Parijs spreken zich uit tegen Egyptisch oud-president Hosni Mubarak. Ⓒ AFP

LUXEMBURG - De EU hoeft haar sancties tegen de Egyptische oud-president Hosni Mubarak niet op te heffen. De bezittingen in de EU van het vroegere staatshoofd, zijn vrouw, twee zoons en hun vrouwen, kunnen bevroren blijven, heeft het Europese Hof van Justitie bepaald in een zaak die de familie Mubarak tegen de EU had aangespannen.