Wiebes: NAM betaalt versterking gebouwen Groningen

De NAM heeft geen zeggenschap meer en betaalt slechts de rekeningen. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft een overeenkomst gesloten met de Nederlandse Aardolie Maatschappij over de vergoeding van alle kosten van de versterking van gebouwen in het aardbevingsgebied in Groningen. Bij de uitvoering van de versterkingsoperatie komt het gasbedrijf zoals eerder beloofd „op afstand te staan.”