Meisje (13) dood door verdwaalde kogel in VS

De scholier had twee jaar geleden beschreven hoe ze gebukt ging onder het geweld in Milwaukee in de staat Wisconsin. „In de stad waar ik woon, zie en hoor ik iedere dag voorbeelden van chaos”, stelde de tiener. „Kleinere kinderen worden het slachtoffer van zinloos vuurwapengeweld.” Ze won met het artikel een prijs in een schrijfwedstrijd.

Televisie

Parks overleed deze week nadat het vuur was geopend buiten haar woning. Ze werd dodelijk geraakt toen ze televisie zat te kijken in haar slaapkamer. „Ik ben neergeschoten, ik ben neergeschoten”, zou ze nog hebben geroepen. Haar moeder snelde te hulp, maar kon volgens de Milwaukee Journal Sentinel niet voorkomen dat haar dochter ter plekke overleed.

De politie heeft twee verdachten aangehouden. Het is onduidelijk of het huis van Parks het doelwit was van de schutters.