Ook in Vlaanderen brandstofblokkades

De toevoer van tankstations komt daardoor stil te staan. Twee Shell-tankstations hebben sinds woensdagochtend geen diesel meer. De kans dat je in België misgrijpt bij de pomp groeit met het uur.

Het brandstoftekort is een direct gevolg van de uit Frankrijk overgeslagen acties van de ’gele hesjes’, zegt Shell tegen VTM Nieuws.

Shell is overgegaan op een noodplan. Langs de snelwegen worden de pompen het eerst gevuld.

Ook Total ondervindt hinder van de blokkades, zo schrijft Het Nieuwsblad. In Vlaanderen en Wallonië zitten circa tachtig Total-stations zonder benzine of diesel.

Johan Mattart, algemeen directeur van Brafco (de Belgische federatie van brandstoffenhandelaars), zegt dat de blokkades in Wallonië en Frankrijk de bevoorradingsplanning in de war hebben gestuurd. De situatie zou weer beter worden nu in Wallonië weer opslagplaatsen open gaan.

Door de acties komen veel Waalse brandstoffenhandelaren voorraad halen in Vlaanderen en Brussel. In eerste instantie gaat het vooral om de depots dichtbij de taalgrens, bijvoorbeeld in Vilvoorde of in Neder-Over-Heembeek, maar als de wachttijden daar te lang oplopen of de depots niet voldoende bevoorraad kunnen worden, trekken de brandstoffenhandelaars verder het land in.

Het protest van de ’gele hesjes’ op de snelweg E19 ter hoogte van Feluy liep woensdag volledig uit de hand. De snelweg werd opnieuw in beide richtingen geblokkeerd en de betogers gooiden molotovcocktails naar de politie. 39 mensen werden opgepakt.