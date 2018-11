Uitslag stelling: ’Spoedig weer om de tafel’

’Het pensioen moet niet afhankelijk zijn van de absurde standpunten van de onderhandelaars, het gaat hier om mensen die hard hebben gewerkt. Dus om de tafel en een goed akkoord sluiten”, reageert een stellingvoorstander. Driekwart vreest voor massale kortingen en jarenlange bevriezing van pensioenen voor miljoenen ouderen en voor de pensioenopbouw van werkenden, als gevolg van de polderbreuk.

Het is vooral de schuld van Rutte III dat er nog geen akkoord is, meent bijna de helft van de stemmers. „Het kabinet chanteert door te stellen dat er gekort moet worden als er geen akkoord komt. Fondsen hebben voldoende in kas, door de eisen van het kabinet moet er gekort worden.” Amper een kwart vindt de bonden verantwoordelijk en stelt dat het kabinet de pensioenen eenzijdig, dus zonder de bonden , moet hervormen. „Zoals gewoonlijk ligt de FNV weer dwars. Ze hebben de grootse plannen en komen voor je op maar trekken zich op het laatste moment terug. Zet deze krimpende bond opzij en pak het overleg zo snel mogelijk weer op.” En een ander zegt: „FNV moet niet halsstarrig vasthouden aan onbereikbare doelen.”

Hoewel de partijen weer aan tafel moeten, steunt bijna driekwart FNV wel in de starre houding als het gaat om de AOW-leeftijd. „Maar goed dat ze vasthouden aan bevriezing van de AOW-leeftijd op 66 jaar toen het kabinet voorstelde om de geplande verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar in 2021 te vertragen”, wordt er gesteld. „Stop met verhogen kabinet, u kweekt enkel meer bijstandsgerechtigden doordat ouderen niet meer aan de bak komen en de laatste jaren helemaal geen pensioen meer opbouwen. Pak de werkgevers aan, zij betalen veel minder premie dan vroeger door de eerdere verandering van het systeem. Jongeren betalen in verhouding meer? Dat hebben de ouderen toch ook gedaan toen ze jonger waren?” Vrijwel alle deelnemers zijn het erover eens dat het kabinet en de sociale partners de ouderen, die binnen afzienbare tijd met pensioen gaan, in de steek laten. „Er is genoeg geld in de pot bij de meeste verzekeraars, maar door de onrealistische rekenrente zijn de ouderen de klos. Neem gewoon het historische rendement over 30 of 40 jaar en koppel dit aan de pensioenuitkering.”

De pensioenregeling voor ZZP’ers was een ander heikel punt tijdens het beraad Volgens FNV moeten bedrijven die ZZP’ers inhuren voor hun pensioenpremies gaan betalen. De meningen zijn hierover verdeeld (44 procent eens en 44 procent oneens): „De overheid en de bonden hebben het fenomeen ZZP’er gecreëerd. Deze groep heeft in tegenstelling tot de middenstand weinig ervaring en interesse in het zorgen voor een pensioen”, zegt een tegenstander. Hoewel de helft van de lezers denkt dat het huidige pensioenstelsel niet houdbaar is voor de toekomst houden sommige lezers het graag bij het oude „Ons pensioenstelsel is één van de beste ter wereld en kan zo blijven. Pensioenen zijn een zaak van werkgevers en werknemers waar het kabinet zich niet mee moet bemoeien.”