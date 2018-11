‘Ik wist de dans te ontspringen’

De Groot was in opdracht van een sneldienst met een spoedonderdeel onderweg naar Lourdes. Uiteindelijk kon hij zijn vrachtje afleveren. Vanochtend vroeg was hij via allerlei omwegen terug in Nederland.

,,Bij geblokkeerde routes kon ik vrij makkelijk binnendoor rijden of ontsnappen via vluchtstroken en bermen. Ook op die vaak smalle weggetjes en in dorpen zag ik veel grote trucks vaststaan, omdat ze niet meer voor- of achteruit konden”, vertelt hij.

De Groot spreekt van ‘een grimmige situatie’, waarbij Fransen demonstranten in gele hesjes protesteren tegen de belastingverhogingen. ,,Het is een enorme chaos. Overvolle snelwegen, afgezette rotondes en tolpoorten, opgestapelde pallets als barricade. Trucks staan zelfs stil op afritten. Ook heb ik bij de samenscholingen diverse brandjes gezien.”

De terugweg heeft De Groot een andere route gekozen. ,,Ik reed nog in één fuik, maar met uren vertraging was ik weer thuis. Ook in Wallonië zijn acties aan de gang. De rellen lijken uit de hand te gaan lopen. De politie is niet bij machte of wil niet hard ingrijpen om de wegen vrij te maken. Het lijkt soms wel of de actievoerders gesteund worden.”

Rond de grote steden in Frankrijk is het oponthoud volgens hem extra lang. ,,Bereid je goed voor op de beste routes en neem voldoende extra brandstof, water, eten en dekens mee”, is zijn advies.