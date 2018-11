Slachtoffer putdekselcriminelen: ’mijn spontaniteit is verdwenen’

Ⓒ Michel van Bergen

Jenke Haverhals is er helemaal klaar mee. De eigenaar van Haverhals Schoen- en Sportmode in Zwanenburg wordt al jarenlang geteisterd door inbraken, diefstallen en ramkraken, met een schadepost van 1 miljoen euro. Donderdag stonden eindelijk de eerste verdachten voor de rechter in Amsterdam. Jeffrey V. en Younes C. probeerden de ramen in te beuken met zware putdeksels en poogden de winkel bij daglicht te overvallen.