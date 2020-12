Forum-leden kiezen Baudet als leider

Dat laat het twitteraccount van Forum voor Democratie (FvD) weten. Iets meer dan 37.000 mensen brachten hun stem uit. De ’opkomst’ is 81 procent.

De overwinning van Baudet komt zeker niet als een verrassing. Zowel voor- als tegenstanders gingen ervan uit dat hij de ledenraadpleging zou winnen. Het is nu aan Baudet en het hem welgezinde bestuurslid Olaf Ephraïm om vanuit de resterende puinhopen het bestuur aan te vullen en een nieuwe kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen te presenteren.

Afscheid

Baudet spreekt zelf in een verklaring op Twitter van een „overweldigende uitslag” en „het enorme mandaat” dat de FvD-leden hem vrijdag hebben gegeven. „We nemen afscheid van hen die zich niet in mijn lijn kunnen vinden; maar we blijven openstaan voor verzoenende gesprekken met twijfelaars - zoals we altijd hebben gedaan.”

De stem van de leden voor Baudet betekent dus dat hij de touwtjes weer in handen krijgt. Hoe dat formeel in zijn werk gaat is nog onduidelijk, aangezien zijn mede-bestuursleden hem deze week bij de Kamer van Koophandel al hebben uitgeschreven als bestuurder.

Wanhoopsdaad

Naast Ephraïm zitten ook Lennart van der Linden en Rob Rooken nu nog in het bestuur. Die twee hebben zich de afgelopen weken tegen Baudet gekeerd, maar zij trekken zich na de keuze van de leden terug uit de partij.

Het referendum volgde als wanhoopsdaad van het bestuur op een wekenlange knallende ruzie binnen de partij. Die begon om een te slappe aanpak van nazistische berichten binnen jongerenpartij JFvD en culmineerde in een implosie van de partij nadat naar buiten kwam dat Baudet in een bijeenkomst met kandidaat-Kamerleden zelf anti-semitische teksten en complottheorieën zou hebben gespuid.

Kandidaat-Kamerleden

Baudet en Ephraïm mogen nu nieuwe bestuursleden en kandidaat-Kamerleden voordragen en een verkiezingsprogramma in elkaar zetten. Die zullen ze voorleggen aan een snel uit te schrijven algemene ledenvergadering, waarna definitief duidelijk moet worden hoe het bestuur eruit komt te zien.

Onder anderen Annabel Nanninga verliet onlangs de partij. Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

De vraag is wel wie er nog bij de partij willen horen na alle onrust. De afgelopen weken splitsten tal van senatoren, gemeenteraadsleden en Statenleden in de provincies zich van de partij af, nadat duidelijk werd dat Baudet niet zonder slag of stoot vertrok. De fractie van FvD in het Europees Parlement dreigde deze week ook met afsplitsing als Baudet als winnaar uit de bus zou komen bij het referendum. Daarnaast ziet de helft van de beoogde top 10 kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen komend jaar het niet meer zitten. Nummer 2 Theo Hiddema trad terug uit de Tweede Kamer, en nummers 3 tot en met 5 Nicki Pouw-Verweij, Joost Eerdmans en Eva Vlaardingerbroek keerden Baudet de rug toe, evenals het Amsterdamse boegbeeld Annabel Nanninga.

’Helse achtbaan’

„Een helse achtbaan”, omschreef bestuurslid en senator Van der Linden vrijdagmiddag de afgelopen weken. „En er zullen nog wel wat achtbanen volgen”, voegde hij daar voor hij de uitslag wist al aan toe.

Hij verwachtte dat met de uitkomst van het referendum die achtbaan wel eventjes tot stilstand zal komen. „Dan gaan we kijken hoeveel mensen er nog in de karretjes zitten”, zei hij. Of hij zelf zou blijven, wist hij vrijdagmiddag nog niet: „Ik ga nog kijken of ik zelf ook weer in een karretje stap.”

Eerder gaf Baudet onderstaand interview over de onrust binnen zijn partij.