Dode in Hummelo is sinds 2010 vermiste Homma

Er zijn geen aanwijzingen dat hij om het leven is gebracht en daarom stopt de politie het onderzoek.

Een wandelaar trof de botten aan in een bos aan de Torenallee. Vervelden stuitte toevallig in het bosperceel op de hoek van de Zomerweg en de Zutphen Emmerikseweg op de resten van een lichaam toen hij met een metaaldetector door het bos liep. „Ik loop daar wel vaker. Er zijn ook wel eens jagers in het bos actief. Maar verder komt er geen mens. Mijn metaaldetector sloeg aan en ik zag meteen een schedel liggen met nog enkele botten”, aldus Vervelden die al zijn hele leven in Hummelo woont.

Hij heeft meteen de politie geïnformeerd over zijn lugubere vondst. „Na een kwartiertje waren ze ter plekke en zijn ze gaan zoeken. Het terrein werd afgezet met rood-wit lint en er mocht niemand meer op het terrein. Nadat ze ’s avonds rond 20.30 uur zijn gestopt, is het onderzoek vanmorgen voortgezet. Het skelet werd uiteindelijk naar het Nederlands Forensisch Instituut gebracht voor het vaststellen van de identiteit.

