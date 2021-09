Hoekstra blijft kabinetsrol zien: CDA sluit de rijen na congres vol emotie

Het CDA heeft de rijen tijdens een congres in Den Bosch in ieder geval gesloten. Er klonk zoals verwacht kritiek op de koers tijdens het voor de christendemocraten rampzalig verlopen jaar, maar aan het eind van de dag was er vooral stoom afgeblazen en vertrok partijleider Wopke Hoekstra na zijn toespraak zelfs met een staande ovatie. Daags na het congres valt ook bij VVD en D66 te horen dat het vooraf als explosief aangemerkte CDA-congres geen nieuwe obstakels op zal werpen in de formatie.

Hoekstra benadrukte zaterdag voor het CDA een rol in het kabinet te zien. „De formatie bevindt zich in zo’n ingewikkelde fase dat ik er beter aan doe u alleen te zeggen dat wij ons constructief zullen blijven opstellen. Vanuit de inhoud, en vanuit onze idealen. En bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor Nederland.”

Strubbelingen

Het leek een pittig congres te worden in de Brabanthallen, na alle strubbelingen bij het CDA het afgelopen jaar. Bij massaal naar Den Bosch gekomen christendemocraten waren de emoties zaterdagochtend zichtbaar. Er klonk kritiek op de koers, de geloofwaardigheid, gesteggel in de partijtop en de rommelige aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen jaar.

En dan was er nog het vertrek van het populaire Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, waar CDA’ers uitleg over wilden. De kritiek klonk, maar verstomde ook weer snel. Hoekstra zegde toe dat de deur voor Omtzigt altijd open staat.

Oud-premier Balkenende geeft CDA-leider Wopke Hoekstra een vaderlijk knikje en een boks. Er klonk op het congres forse kritiek op de koers tijdens het voor de christendemocraten rampzalig verlopen jaar. Desalniettemin vertrok Hoekstra na zijn toespraak met een staande ovatie. Ⓒ Foto ANP/HH

De CDA-voorman kreeg nog wel huiswerk mee. Een meerderheid van de CDA-leden wil IS-vrouwen en -kinderen terug naar Nederland halen. Het advies van de partij was om tegen deze resolutie te stemmen. Toch namen CDA’ers het voorstel met een nipte meerderheid (54 procent) aan.

Ook spraken christendemocraten zich in meerderheid uit tegen het leenstelsel. Zo’n 70 procent van de leden vindt dat het CDA niet mee moet regeren als het leenstelsel niet wordt afgeschaft. Interim-voorzitter Van Rij kwam echter met een duidelijke boodschap richting de CDA-leden: zij gaan niet over de onderhandelingen die de fractie voert aan de formatietafel. Hoe ze ook over IS-kinderen en het leenstelsel oordelen. „Een breekpunt meegeven is een last meegeven.”

Onduidelijk is nog welke partijen deze week over de vloer komen bij Remkes. Betrokkenen bij de formatie merken op dat de kersverse informateur niet zit te wachten op het eindeloos herhalen van dezelfde gesprekken. Dat zou ook een van de redenen zijn dat hij niet direct maandag weer VVD, D66 en CDA op de koffie vraagt.