Huiseigenaar speelt in op Black Friday-gekte

Jan-Paul Brinkman zag de Black Friday-gekte en dat inspireerde hem om iets ludieks te doen. Hij biedt nu 10.000 euro korting op zijn huis, mits de koopakte morgen, op black Friday, voor 17.00 uur wordt ondertekend. „Het huis is van mijn vrouw”, zegt Brinkman. „Als de winkels het kunnen, waarom wij dan niet. Het leek ons dus vooral een leuk idee om een keer te proberen en we zien wel wat het oplevert.”

Brinkman, die met zijn vrouw in Haarlem gaat wonen, hoopt met de actie geïnteresseerden over de streep te trekken. „We hebben vier of vijf kijkers die erg serieus zijn, op deze manier proberen we ze over de streep te trekken. Al zijn andere woningzoekenden natuurlijk ook van harte welkom.”

Het huis aan de Loopveltweg in Vinkeveen heeft een oppervlakte van 120m2 en staat momenteel te koop voor 419.000 euro.