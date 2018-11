Schotse (60) raakt fortuin kwijt aan vermoorde toyboy (26)

De Schotse vrouw werd tijdens een vakantie in 2011 verliefd op Priyanjana uit Sri Lanka en trouwde daar later met hem. Ondanks waarschuwingen van haar familieleden dat het de jongen alleen om het geld te doen was, liet ze huis en haard achter voor een avontuur in Zuid-Azië.

Ze verkocht haar huis in Schotland en liet een nieuw huis bouwen in Sri Lanka. Ook kocht ze een minibus voor haar toyboy, zodat hij naar zijn werk kon rijden, schrijft The Daily Mail. De twintiger was echter vaak van huis, waarna ze vermoedde dat ze niet de enige liefde van de Sri Lankaan was.

Moord

Door zijn plotselinge welvaart werd Priyanjana afgeperst en in mei dit jaar vermoord door gangleden. „Hij betaalde hen, maar ze wilden meer”, aldus de vrouw, die na de dood van haar jonge echtgenoot het huis wilde verkopen. De woning stond echter op de naam van haar schoonfamilie, die het goudhaantje niet wilde laten gaan. „Ik kon nergens heen - zelfs niet naar het strand.”

Toch wist ze weg te komen en het vliegtuig te pakken. Ze landde na een vlucht van twintig uur weer op vertrouwde grond in Schotland. Daar wil ze haar leven, ondanks een schuld van in de duizenden ponden, weer oppakken. „Ik had naar mijn familie en vrienden moeten luisteren.”