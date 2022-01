Braziliaanse president Bolsonaro opgenomen in het ziekenhuis

Braziliaanse media melden dat de 66-jarige Bolsonaro mogelijk weer een darmobstructie heeft. Hij werd afgelopen juli ook al vanwege een verstopping in zijn darmen opgenomen in het ziekenhuis. Ook was Bolsonaro toen dagenlang aan het hikken.

De politicus heeft vaker gezondheidsproblemen als gevolg van een steekincident in 2018. Hij werd in zijn buik gestoken toen hij als presidentskandidaat campagne voerde. Bolsonaro raakte ernstig gewond en onderging meerdere operaties.

Braziliaanse media hebben foto's gepubliceerd waarop te zien is dat Bolsonaro in São Paulo uit het presidentiële vliegtuig stapt. Het toestel landde om 01.30 uur lokale tijd. Bolsonaro zou in het zuiden van Brazilië op vakantie zijn geweest.