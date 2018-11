Frans OM: kind gedood omdat hij huiswerk niet maakte

Foto ter illustratie Ⓒ ANP XTRA

MULHOUSE - Een 9-jarige jongen is in het Franse Mulhouse doodgeslagen toen hij zijn huiswerk niet wilde maken. Dit heeft het Openbaar Ministerie in de Oost-Franse stad bekendgemaakt, meldden Franse media donderdag. Wegens de bizarre misdaad zijn vier mensen in voorlopige hechtenis genomen: zijn oudere zus, zijn oudere broer en diens vriendin en zijn moeder.