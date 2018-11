Jelle R. over dood Shannon: ’Ik flipte’

Dat de 22-jarige R. op eigen initiatief bekende zijn ex om het leven te hebben gebracht, leidde tot protest bij zijn Maltese advocaat, meldt de Times of Malta. ,,Ik protesteer tegen deze gang van zaken”, zei zijn raadsvrouw Leontine Calleja. ,,Mijn cliënt is niet op zijn rechten gewezen. Hij werd nog niet bijgestaan door een advocaat en zijn verklaring is dan ook niet rechtsgeldig.”

Ze eist dat de bekentenis niet wordt gebruikt in het proces, maar Stefano Filletti, die de familie van de vermoorde Noord-Hollandse bijstaat, bracht daar tegenin dat de politie niet kan worden verweten dat iemand zelf begint te praten zonder dat daarop is aangestuurd.

Volgens hoofdonderzoeker Raymond Cassar wilde de verdachte in eerste instantie zelfs geheel afzien van een advocaat. Later kwam hij daar alsnog op terug.

’Geflipt’

De Fries vertelde de politie te zijn ‘geflipt’ toen zijn ex – de relatie van de twee op Malta werkende Nederlanders was kort daarvoor gestrand – terugkwam naar zijn appartement nadat de twee ruzie hadden gehad. Daarop pakte hij een mes en sneed hij haar de keel door. Mak (30) werd om de hoek van R.’s woning gevonden tegen een muur, tussen geparkeerde auto’s.

Het proces tegen R. wordt begin volgende maand voortgezet.