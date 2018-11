’Rutte moet visserij in Britse wateren redden’

Volgens het nieuwe principeakkoord komt er na het vertrek van de Britten uit de Europese Unie per 29 maart een overgangsperiode van zo’n anderhalf jaar waarin alles bij het oude blijft, onder meer de toegang van Europese vissers tot Britse wateren.

In deze periode moeten nieuwe afspraken worden gemaakt over de tijd erna, onder meer over toegang tot Britse visgronden. In ruil zouden de Britten hun vis zonder importheffingen kunnen verkopen in de EU.

Premier Rutte erkent dat dit in de voorlopige afspraken nog niet is geregeld en dat Nederlandse zorgen nog niet zijn opgelost. „We hebben de vis nog niet op het droge.”a

’Goed opletten’

„Het belangrijkste is dat het akkoord er is”, zei VVD-Kamerlid Mulder. „Maar die visserij moet echt worden geregeld.” CDA-Kamerlid Omtzigt sluit zich daarbij aan. „We moeten heel goed opletten. Anders valt de helft van de Noordzee voor Nederlandse vissers weg.”

Komende zondag moeten Rutte en zijn Europese collega’s het tijdens een speciale top in Brussel eens worden over het Brexit-akkoord.