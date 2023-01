Belgische ex-agent aangehouden in onderzoek naar Bende van Nijvel

De bende pleegde in de jaren tachtig van de vorige eeuw een reeks zeer gewelddadige diefstallen en roofovervallen op supermarkten waarbij 28 doden vielen. De daders zijn nooit gevonden en hun motief voor de overvallen, die meestal geen grote buit opleverden, is nooit opgehelderd.

Omdat de misdrijven dreigen te verjaren zijn politie en justitie de laatste tijd weer koortsachtig bezig de zaak alsnog op te lossen. Zo nu en dan is er een nieuwe aanwijzing of arrestatie, maar de sporen lopen steevast dood.

Ex-rijkswachter

Ex-rijkswachter Robert Beijer wordt al jaren in verband gebracht met de bende en hij is al meermalen als verdachte aangemerkt en verhoord. Maar tot dusver is er te weinig bewijs om ’Bob’, inmiddels zeventiger, te vervolgen. Hij spreekt categorisch tegen iets met de bende te maken te hebben. Beijer maakt er evenwel geen geheim van dat hij zich bezighield met schimmige praktijken tussen boven- en onderwereld. Hij zat een gevangenisstraf uit voor onder meer zijn aandeel in een moord op een diamanthandelaar.

Beijer is aangehouden omdat hij illegaal in Thailand verblijft. De Belgische politie maakt van de gelegenheid gebruik zijn woning in Pattaya te doorzoeken.