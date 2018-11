Weergaloze Mulderiaanse eruptie vol humor en woede

Jan Mulder eindigt met alle remmen los. Ⓒ Stephan Vanfleteren

Eigenlijk wilde Jan Mulder in zijn eerste echte roman vooral de wonderlijke liefde vereeuwigen tussen een oom en tante van zijn vrouw Johanna, toevallig levend op Groninger grond die trilt, scheurt en verzakt. Liefde & Aardbevingen is meer dan dat. Tijdens het schrijven wakkerde de boosheid aan over het onrecht dat de provincie is aangedaan, resulterend in een weergaloze, typisch Mulderiaanse eruptie van met humor doorspekte woede, die Groningen even hard laat beven als de slinkende gasbel onder de klei.