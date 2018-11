Wit-wassen: man bewaart €350.000 in wasmachine

Archieffoto ter illustratie; niet de man, noch de wasmachine uit het verhaal. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - In een wasmachine heeft de politie deze week 350.000 euro aangetroffen. Het apparaat stond in een woning in Amsterdam Nieuw-West. Een 24-jarige verdachte, die op dat moment in het huis aanwezig was, is aangehouden op verdenking van witwassen.