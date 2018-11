’Stafford die zwangere Marissa aanviel afgemaakt’

De zwangere Kampense kwam groot in het nieuws na de aanval van de American Stafford. „Ik heb 20 tot 30 hechtingen in mijn gezicht, 7 in mijn arm, een gat in mijn wang en twee gebroken tanden”, vertelde ze na afloop van de aanval, in het huis van kennissen.

De burgemeester van Kampen, Bort Koelewijn, bevestigt tegenover RTV Oost het vonnis over de hond. Het baasje gaat in beroep tegen de beslissing.

Marissa de Lange is wel blij en opgelucht, laat ze weten, hoewel het besluit haar als dierenvriend pijn doet. „Ook omdat het gezin, waarin Royce woont, drie kinderen heeft. Kijk, er zijn de verhalen dat Royce niet vals is, maar dan was hij ook wel door de testen gekomen.”

Blij nieuws

De aanstaande moeder heeft verder goed nieuws: ze maakt het goed, en op de dag dat ze is uitgerekend, wordt ze 21 jaar. „Rond kerst”, vertelt ze tegen de tv-zender. „Met wat geluk wordt het dus een kerstkindje.”