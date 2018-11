Dochter April tegen Holleeder: ’Door jou ben ik mijn beste vriend kwijt’

De kinderen, weduwen en de zus van de twee mannen twijfelen niet over wie er verantwoordelijk is voor de dood van hun geliefde. Dat is Willem Holleeder. Zus Carolien van Thomas van der Bijl keek Holleeder na haar verklaring recht in de ogen: „Ik hoop dat je de Westertoren nooit meer zal zien.” Ze noemde Holleeder „een laffe hond. Je kon het zelf niet, en daarom liet je het door anderen opknappen. Je bent een menselijke sloopkogel.”

Bekijk ook: Nabestaanden eisen ruim half miljoen van Holleeder

Volgens Carolien van der Bijl betekende de dood van haar broer ook de dood van haar moeder. Die stierf in hetzelfde jaar van verdriet. „We kregen klap op klap.”

Dochter April was 18 jaar oud toen haar vader werd geliquideerd. „April, als ik word vermoord, dan heeft Willem het gedaan”, zei haar vader tegen haar. „Dat zou je niet moeten horen als je 18 bent, maar ik ben blij dat ik het weet. Ik ben mijn beste vriend kwijt. Degene die het deed wist dat hij heel veel levens verwoestte, en toch deed hij het”, zei April met tranen in haar stem.

Geen afscheid

Ze vertelde aan de rechtbank dat ze niet eens afscheid heeft kunnen nemen van haar vader, omdat ze hem in de kist niet durfde aan te raken. Zelf wordt ze tot op de dag van vandaag gedwongen om „in het verleden te leven”, zei ze, omdat alles steeds weer wordt opgerakeld in de publiciteit.

Zoon Tommy was 13 jaar oud toen zijn vader overleed. Zijn vader die in de auto altijd een kogelvrij vest droeg, en zijn zoon instrueerde om tegen de leuning te blijven zitten. Zowel hij als zijn moeder lijden aan een post-traumatische stress stoornis. Ze werden door de politie weggehouden bij het lichaam, omdat Van der Bijl ook door het achterhoofd werd geschoten. Ze zagen zijn gehavende lichaam pas toen hij lag opgebaard in zijn kist.

Dat beeld raakt Tommy niet meer kwijt. De herbelevingen lijken zelfs in hevigheid toe te nemen. Zijn advocaat: „De media herinneren hem continue aan wat hij het liefst wil vergeten.”

Ook weduwe Caroline liep een trauma op dat niet minder wordt doordat ze steeds wordt geconfronteerd met foto’s van haar dode echtgenoot die media bij artikelen plaatsen. Ze heeft nooit rust, zei haar advocaat. „Dat de daadwerkelijke schutters alweer op vrije voeten zijn, helpt ook niet.”

Maria Houtman vertelde dat ze haar man „gelukkig nog een kus kon geven voordat het leven uit zijn ogen verdween. Mijn leven stopte toen de lijkzak werd dichtgeritst.” Willem Holleeder maakte volgens haar in een paar minuten kapot wat zij en haar man in 25 jaar opbouwden. Zij en haar dochter waren getuige van de aanslag voor hun deur. „Maar niemand kwam erna aan de deur om te vragen hoe het met ons ging. Ik had wel twee kleine kinderen, hè?”

Jongetje met chocolade

„Ons gezin is jarenlang afgeperst, wij zijn onze vader kwijt. Jij gaat gevangenis in en uit. Je doet me denken aan het jongetje met chocola op zijn wang die blijft ontkennen dat hij de reep heeft opgegeten. Alleen jij gelooft nog wat je zegt”, zei zoon Joey.

„Was het het allemaal waard?”, vroeg dochter Gillian omgedraaid in haar stoel om Holleeder te kunnen aankijken. Het antwoord bleef uit.