Venari is trending: wat is dat?

De actie, venari genoemd naar het Latijnse woord voor jacht, begon halverwege de middag met een gefingeerde aanslag in een ’asielzoekerscentrum’ in De Bilt. De keuze voor dat scenario is willekeurig, aldus een politiewoordvoerder. ,,De volgende keer hebben we weer een ander scenario.”

Tandpasta

„Het had net zo goed een leegstaande tandpasta-fabriek kunnen zijn”, aldus de zegsman. „Dit pand had twee verdiepingen, stond leeg en was van meerdere kanten te benaderen. Dat is voor zo’n oefening interessant.” Het had dus ook een ander pand kunnen zijn, maar er is wel geoefend met de verhaallijn van een aanslag op een asielzoekerscentrum.

Omdat het een landelijke oefening behelst, met de nadruk op het zo snel mogelijk in de kraag vatten van terroristen, verspreidde de oefening zich na de aanslag door het land. Handlangers van de aanslagplegers zouden zijn gevlucht naar Rotterdam. Daar zou dan een ongeluk zijn geweest.

Er is gespeeld dat er een dode is gevallen en dat de handlangers een automobilist hebben neergeschoten. Daarna wordt er, ondanks de inzet van de politie, een auto gekaapt en kunnen de handlangers vluchten.

Oosten

Maar waarheen? Waarschijnlijk naar het oosten van het land, want in de omgeving van het Twentse Borne worden mensen gewaarschuwd dat ze vanavond wel eens helikopters kunnen zien die bij de oefening horen: dat zijn helikopters van de DSI (Dienst Speciale Interventies).