Een uitstekend voorstel van D66: bouw een realistisch militair oefendorp zodat onze jongens zich kunnen bekwamen in stedelijke oorlogvoering. Want de wereld is veranderd. Het Groninger oefendorpje Marnehuizen stamt alweer uit 1990 en voldoet niet meer aan de anti-terreureisen van tegenwoordig. Dat dorp is voorgoed voorbij.