SP-raadslid Hilversum stapt op na ophef butler

Timmer kwam de afgelopen dagen in het nieuws na kritiek op een zwarte butlerafbeelding van een lunchroom. Ze maakte bezwaar bij eigenaresse Relinde Dijkgraaf en noemde het een ’racistische karikatuur’. Dijkgraaf kreeg vervolgens haatreacties, maar nog veel meer steun.

Dijkgraaf reageerde vandaag tegenover deze krant en vertelde dat de vete haar ’heel erg zeer’ doet. Tekst gaat verder onder de video.

Kersvers BIJ1-politica Timmer vertelt in een reactie zich ’niet meer te kunnen vinden in de landelijke lijn van de partij’, met het migratiestandpunt als ’belangrijkste reden voor vertrek’. Ze vindt dat de partij te weinig links is.

Over de butler meldt ze niets. „Met pijn in mijn hart neem ik afscheid”, laat Timmer, die haar zetel gewoon afstaat en dus geen ’zetelroof’ pleegt, weten in een verklaring. „Ik voel mij genoodzaakt te kiezen voor mijn idealen.”

Baudet

Eerder kwam Timmer al in opspraak omdat ze Forum voor Democratie-fractieleider Baudet vergeleek met Hitler en Mussolini. Ze Twitterde toen: „Ja de heer Baudet hoort thuis tussen de grote namen: die van de fascisten waarmee we afrekenden in ‘45.”

Kort daarna liet ze aangifte doen omdat ze zelf op sociale media werd vergeleken met SS-kampbewaakster Irma Grese.