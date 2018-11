Dode door ongeval met spookrijder op A2

Ⓒ MaRicMedia

EINDHOVEN - Op de A2 bij Maarheeze (Noord-Brabant) is een spookrijder frontaal op een andere auto gebotst. De bestuurder van die wagen is overleden. De spookrijder is ernstig gewond naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De politie meldt dat het om een man uit België gaat.