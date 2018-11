Halsema & co afwezig op eigen feestje: ’Schande, idioterie’

Meerdere aanwezigen spreken schande van de afwezigheid van de hoofdstedelijke stadsbestuurders. „Wij stonden elkaar aan te staren en dachten: wat is dit voor idioterie? Eerst had burgemeester Halsema al laten weten niet te komen. Dan is het gebruikelijk dat een wethouder haar vervangt. Die kon niet komen, de overige zeven wethouders ook niet. Kennelijk hebben ze maling aan degenen die zich jarenlang hebben ingezet voor de stad en het stadsbestuur”, briest een oud-raadslid.

Volgens een betrokkene was de bijeenkomst juist afgestemd op de agenda van burgemeester Halsema, maar werd te elfder ure duidelijk dat zij niet zou verschijnen. „Schandalig”, briest een ander. Een woordvoerder van Halsema ontkent dat er te elfder ure is afgezegd, omdat elke weken geleden was afgesproken dat wethouder Laurens Ivens de honneurs zou waarnemen.

„Dit was het feestje van het college van B&W dat tachtig man in de kou liet staan”, zegt een volksvertegenwoordiger in ruste. „Eén keer per jaar organiseert het bestuur van de vereniging van oud-raadsleden een excursie en een keer organiseert het college van burgemeester en wethouders een ontvangst op de ambtswoning. Dit keer was het niet in de ambtswoning, maar in een zaaltje aan het Rokin, omdat de ambtswoning verbouwd wordt. De uitnodiging kwam via het gemeentelijk bureau Externe Betrekkingen. Maar de stadsbestuurders kwamen dus niet opdagen op hun eigen feestje.”

Geen van de wethouders was aanwezig. Ⓒ Gemeente Amsterdam

’Sebas, kun jij spreken?!’

Een andere betrokkene vertelt dat stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel van Zuid de avond moest redden. Hoewel hij nota bene zelf lid is van de vereniging van oud-raadsleden, werd hij op het laatste moment gevraagd het gezelschap toe te spreken. Een aanwezige: „Kennelijk was een kwartiertje tijd voor deze groep, die zich nog altijd inzet voor het belang van de stad en de Amsterdammers, teveel gevraagd voor het college…”

Een woordvoerder van burgemeester Halsema laat weten dat wethouder Laurens Ivens op de bijeenkomst zou spreken, maar dat hij wegens privé-omstandigheden een dag tevoren helaas moest afzeggen. Ivens bevestigt dat en zegt geprobeerd te hebben vervanging te regelen bij zijn collega-wethouders, maar dat lukte op korte termijn niet meer. „Daarom is stadsdeelvoorzitter Capel gevraagd, zodat er toch iemand namens het college kon spreken.”