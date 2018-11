Burgemeester Assen zegt lidmaatschap VVD op

„Het druist volledig in tegen mijn rechtsgevoel wanneer er een wijkenplan wordt gelanceerd, waarin wordt gesuggereerd om voor bewoners van probleemwijken een zwaardere strafmaat te hanteren”, schrijft Out in een uitgebreide verklaring.

Dijkhoff

Het wijkenplan was een proefballonnetje van Klaas Dijkhoff. Een ander optreden van de fractievoorzitter deed Out besluiten om zijn lidmaatschap vandaag op te zeggen: „De vrije meningsuiting is voor mij een heel belangrijk grondrecht. Vanuit dit perspectief is een recente uitspraak die de beperking van demonstratierechten suggereert, voor mij de spreekwoordelijke druppel.”

Politiek handjeklap

Ook het debat in de Eerste Kamer over de gekozen burgemeester valt slecht bij Out. „Het gemak waarmee de burgemeesterskroonbenoeming deze week na politiek handjeklap is gesneuveld vind ik onthutsend”, schrijft de voormalig VVD’er. „De Eerste Kamer als partijpolitiek orgaan, in plaats van als de plek waar zorgvuldige toetsing op besluitvorming plaats vindt.”

Out is sinds 2014 burgemeester van de hoofdstad van Drenthe. Hij is al sinds zijn studententijd verbonden met de liberale partij, eerst via jongerenorganisatie JOVD en later door politiek actief te worden bij de VVD.