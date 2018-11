Poetin onder druk

Vladimir Poetin, hier tijdens een bijeenkomst met militaire leiders in Anapa, ziet zijn populariteit kelderen. Ⓒ foto Hollandse Hoogte

MOSKOU - Voor het eerst in de achttien jaar dat hij in het Kremlin feitelijk de scepter zwaait, legt de overgrote meerderheid van de Russen de schuld van de huidige problemen in het land bij Vladimir Poetin.