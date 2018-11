In Londen wordt nog dagelijks gedemonstreerd tegen de naderende Brexit. Ⓒ foto AFP

Brussel - Alles wordt in gereedheid gebracht in Brussel om zondag een volgende belangrijke horde te nemen in de Brexit-onderhandelingen. De EU en het Verenigd Koninkrijk zijn het eens geworden wat betreft de uitgangspunten hoe hun toekomstige relatie er uit moet gaan zien.