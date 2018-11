’CIA luisterde mee bij opdracht moord Khashoggi’

De CIA zou een telefoongesprek hebben afgeluisterd tussen de Saoedische kroonprins en diens broer Khalid bin Salman, die ambassadeur is de Verenigde Staten. Daarin beklagen zij zich eerst over Khashoggi’s kritiek op het koninkrijk, waarna MBS zegt dat de journalist ‘het zwijgen moet worden opgelegd’. CIA-directeur Gina Haspel zou vorige maand tijdens een bezoek aan Ankara het bestaan van de opnames hebben laten doorschemeren.

Met het bericht verhoogt Turkije opnieuw de druk op MBS, op het moment dat president Trump, met het oog op handelsbelangen, juist het hoofdstuk wil afsluiten. Ankara heeft wel de steun van een aantal Europese landen. Denemarken besloot gisteren af te zien van toekomstige wapendeals met Saoedi-Arabië, terwijl EU-buitenlandchef Mogherini opriep tot een transparant en geloofwaardig onderzoek. Turkije wil al langer een internationaal onderzoek, maar daar zijn de Saoedi’s fel op tegen.

Mohammed bin Salman zal zich komende week mogelijk voor het eerst sinds de dood van Khashoggi weer op het internationale toneel vertonen. Zijn deelname aan de G20-top in Buenos Aires staat nog altijd in de planning en kan voor een reeks gevoelig confrontaties zorgen. Niet in de laatste plaats met de Turkse president Erdogan, die waarschijnlijk ook afreist naar Argentinië.